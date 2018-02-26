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Москва, 26.02.2018

МОК отреагировал на исполнение хоккеистами России гимна страны

«Expert Online» 2018

Появилась реакция Международного олимпийского комитета на исполнение гимна России сборной страны по хоккею на церемонии награждения. В организации сообщили, что отнесли к исполнению национального гимна Российской Федерации с пониманием.

«Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах», – цитирует «Матч» сообщение МОК.

Напомним, российские хоккеисты исполнили гимн России во время вручения золотых медалей Олимпийских игр-2018. В финале спортсмены нашей страны выиграли золото у немецкой сборной со счетом 4:3.

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