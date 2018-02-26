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Москва, 26.02.2018

На мировом рынке растут цены на нефть

«Expert Online» 2018

Мировые цены на нефть 26 февраля выросли в на фоне временного прекращения работ на ливийском месторождении Эль-Филь (El Feel, Elephant), а также на заявлениях министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи в стране, пишет Прайм, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 8.39 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,27%, достигнув отметки 67,22 доллара за баррель. Что касается нефти марки WTI, то цена ее апрельских фьючерсов достигли показателей  63,84 доллара за баррель. Рост соответсвенно составил 46% .

Напомним, что в середине февраля этого года специалисты фиксировали удешевление нефти.

 

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