Российский рейтинг уронил доллар

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня BBB- со спекулятивного BB+. Прогноз по рейтингу стабильный. S&P объясняет такой шаг проведением «взвешенной экономической политики» и тем, что «продемонстрированная приверженность консервативной бюджетной политике, а также усовершенствование системы бюджетных правил снизили среднесрочные риски ухудшения бюджетных показателей». В агентстве сочли, что это позволило нашей стране приспособиться к санкциям и снижению цен на нефть. Но для долгосрочных перспектив экономического роста и дальнейшего повышения рейтинга санкции там считают препятствием.

У России действительно очень низкая закредитованность, отношение внешнего долга к ВВП составляет 40-45%, поэтому кредитный рейтинг сейчас соответствует этому состоянию, но не обещает больших побед в будущем, комментирует новость аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.

Удивлена решением S&P старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, поскольку, по ее мнению, фактически ни одно из требований агентства полноценно выполнено не было: кредитование вялое из-за падения доходов населения и высоких ставок, экономический импульс зависим от цены на сырье. Однако она отмечает, что для пересмотра оценки нужно было показать динамику внутри экономики, и Россия это сделала. Но с дальнейшим движением будут проблемы в связи с отсутствием четко выраженных триггеров.

Теперь российские долговые бумаги, например, ОФЗ, снова попадут в глобальные индексы Barclays и JPMorgan, а значит, на них вырастет спрос со стороны глобальных инвестфондов, полагает Кирилл Яковенко. На локальном рынке, где эти бумаги давно имеют инвестиционные рейтинги, нерезиденты теперь, напротив, могут продать часть ОФЗ в пользу других долговых бумаг.

Рубль, отмечает аналитик, сегодня уже отреагировал сильным укреплением курса к доллару США, торги открылись с гэпом в пользу рубля, курс доллара почти сразу провалился на 1%, до 55.8 рублей за доллар. ЦБ и Минфин вообще-то не очень заинтересованы в укреплении национальной валюты за пределы 55 рублей за доллар, потому что это серьезно бьет по экспортерам, создает угрозу перерастания рекордно низкой инфляции в дефляцию и вызывает необходимость снижать ключевую ставку еще на 100-200 базисных пунктов.

Такое снижение способно существенно сократить операции кэрри-трейд на российском валютном рынке, отмечает аналитик, а значит повлечь за собой продажи ОФЗ, продажу других рублевых активов и рубля, перевод средств в валюту и вывод валюты за рубеж. То есть, предполагает Кирилл Яковенко, повышение рейтинга, как ни парадоксально, может начать новый цикл изменений в макроэкономике.

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