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Москва, 27.02.2018

Песков: идея новых «майских указов» обсуждается

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – подтвердил, что в Кремле обсуждается подготовка новых, так называемых «майских указов» Владимира Путина.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение об этом примет российский лидер, передаёт «ПРАЙМ».

По словам Пескова, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что перспектива выпуска новых президентских указов по итогам послания Путина Федеральному собранию рассматривается.

Вместе с тем, он подчеркнул, что только глава государства примет окончательное решение и определит, будут ли это президентские указы, или это будет какая-то иная форма юридического оформления.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация, что в администрации президента РФ идёт обсуждение подготовки новых майских указов.

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