ПМЭФ-2018: Франция — «страна-гость»

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Послом Франции в России Сильви Берман. На повестке дня были комплексные вопросы подготовки участия Президента Франции Эммануэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) в рамках визита в Россию.

Провели «сверку часов» по текущей деятельности специально созданной рабочей группы по подготовке визита и определили ориентиры на ближайшую перспективу.

Антон Кобяков особо подчеркнул значимость последовательного развития многоформатного сотрудничества с Францией как с одним из ключевых партнеров России из числа стран-членов Евросоюза. Существует прочная договорная база взаимодействия между субъектами Российской Федерации и регионами Франции, в частности действует около 20 договоренностей о межрегиональном сотрудничестве. Как отметил Антон Кобяков, статус участия Франции в качестве страны-гостя на ПМЭФ-2018 году позволит нашим странам сформировать новые «пакетные» договоренности и соглашения в области международного экономического и культурного сотрудничества, а также представить на площадке мероприятия национальный павильон Франции.

В ходе встречи особое внимание было уделено обсуждению деловой повестки ПМЭФ-2018. Французская сторона предлагает сохранить ставший уже традиционным бизнес-диалог «Россия — Франция» и провести на полях Форума мероприятие в рамках «Трианонского диалога».

Как заметила французский дипломат, в последние годы отмечается устойчивый рост заинтересованности французского бизнеса к российскому рынку. Ожидается широкое участие деловых кругов Франции в работе Форума.

«Совместно с руководителями Франко-Российской торгово-промышленной палаты MEDEF International и представителями по торговле и инвестициям Business France мы готовим интересную и насыщенную деловую программу, — подчеркнула Сильви Берман. — Уверена, что российско-французское взаимодействие на всех уровнях и результативность деятельности нашей совместной рабочей группы в период подготовки и в рамках проведения ПМЭФ будет способствовать продвижению торгово-экономических связей и динамичному росту инвестиционной активности между нашими странами».

Французский павильон наряду с другими страновыми павильонами, которые будут презентованы на Форуме, станет одним из наиболее востребованных и интересных для широкой публики объектов.

Как ранее сообщалось, помимо Франции на ПМЭФ-2018 свой национальный выставочный павильон представит Япония. Также планируется организовать «Африканскую гостиную». С такой инициативой выступил Союз по представлению интересов предпринимателей в Африке «Африканская деловая инициатива» (АДИ). Гостиная станет презентационной зоной и местом делового общения официальных и деловых кругов России и Африки.

Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24—26 мая.

Справочно:

По итогам 2017 года отмечен рост товарооборота Россия — Франция на 15%. В России работают около 1200 французских компаний, благодаря чему в России появилось 150 тысяч новых рабочих мест.

Особое место занимает энергетика. Французские компании получили доступ на российский рынок энергоносителей: Engie планирует принять участие вместе с «Газпромом» в строительстве «Северного потока — 2», Total помогала возводить завод СПГ на Ямале. Renault выпускает автомобили в Москве, Тольятти и Ижевске. Розничная сеть «Ашан» инвестирует в переработку российской сельхозпродукции. Большие возможности для вложения капиталов и технологий открываются французским партнерам в сфере инноваций. «Шнайдер Электрик» открыли научно-исследовательские центры в технопарках «Сколково» и «Иннополис», подключившись к программе «Цифровая экономика», направленной на развитие электронной бизнес-среды.

На ПМЭФ-2017 в качестве страны-гостя выступали Республика Индия и Республика Сербия, а в 2016 году — Итальянская Республика.

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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