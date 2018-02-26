Презентация социального проекта Pinko

Итальянский бренд Pinko в рамках недели моды в Милане представил социальный проект #StartWithATree с компанией Treedom, единственным онлайн-сервисом в мире, где пользователь может посадить дерево, просто щелкнув кнопкой мыши. Новый проект позволит модному бренду женской одежды и аксессуаров создать собственный Pinko Forest, включающий в себя 10 000 деревьев манго, банановых деревьев, макадамии, африканской вишни и авокадо. Все фруктовые деревья будут высажены в Кении в 2018 году.

Ilyana Edrneeva



Данная акция будет иметь позитивное влияние не только для окружающей среды, но и для 350 жителей этих регионов, которые получат возможность устроиться на работу на плантацию, а также получить минимальный набор фруктов для питания. Для привлечения внимания к социальным проблемам, Pinko создали капсульную коллекцию футболок, которые поступят в продажу в специальной эко-упаковке.

Jessica Woodley



Это позволило сделать данную акцию #StartWithATree по-настоящему глобальной. Минималистичный стиль футболок побуждает поклонниц Pinko к действию и приглашает не оставаться вдали от социальных проблем, заставляя задуматься их над вопросом: Чего бы я хотел сделать? И с чего мне стоит начать?

Sofia Pratolongo



<Эта акция - лишь первый шаг в планах Pinko по созданию большой программы по поддержке социальных проектов и воспитанию молодого поколения в данном направлении, - говорит основатель Pinko Пьетро Негра. - Таких проектов становится все больше и больше, и у Pinko есть возможность поддержать мечты молодых ребят о воскрешении мира из его ужасного сегодняшнего состояния>. #StartWithATree - это призыв Pinko изменить свое мышление и начать что-то делать в реальном времени. Оксана Бондаренко, Вика Газинская, Екатерина Мухина, Мария Федорова, Ксения Соловьева, Дарья Веледеева, Алена Пенева, Софи Елисеева, Мария Колосова и многие другие представители модной индустрии со всего мира пришли поддержать призыв Pinko в Милане.