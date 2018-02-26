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Москва, 27.02.2018

Путин поручил ввести гуманитарную паузу в Восточной Гуте

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин поручил с 27 февраля ввести гуманитарную паузу в сирийской Восточной Гуте.

Об этом заявил Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

По словам руководителя военного ведомства России 24 февраля было принято решение Совбеза ООН.

По поручению президента РФ в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 09:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза. Шойгу также отметил, что для выхода мирных жителей будет организован гуманитарный коридор, координаты которого сообщат в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне обеспокоены происходящим в Сирии. В частности, весьма напряженной остаётся ситуация в Восточной Гуте, где террористы держат население в заложниках.

Кроме того, Песков призвал обратить внимание на предупреждение по линии Министерства обороны о возможности использования боевиками химического оружия в качестве провокаций. Лидеры формирований рассчитывают, что в химических атаке обвинят официальный Дамаск.

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