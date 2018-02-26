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Москва, 27.02.2018

Российский фильм собрал в отечественном кинопрокате миллиард рублей

«Expert Online» 2018

Российская спортивная драма «Лёд» в отечественном кинопрокате собрала уже более миллиарда рублей. Для этого картине Олега Трофимова потребовалось всего 12 дней, передаёт портале kinobusiness.com.

При этом отмечается, что «Лёд» по результатам прошедших выходных превзошёл свой бюджет (150 млн рублей) более, чем в 7 раз. Также подчеркивается, что в течение всей истории проката в России более миллиарда рублей собирал 71 фильм, причём только 10 из них - нашего производства. 

Среди них: «Движение вверх» (2017 год), «Последний богатырь» (2017), «Экипаж» (2016), «Викинг» (2016), «Вий» (2014) и «Сталинград» (2013).

«Лёд» — российская спортивная музыкальная драма от режиссёра Олега Трофима о способной фигуристке, оказавшейся в больнице по ошибке партнёра, что поставило под удар её мечту. Однако в её жизни появляется хоккеист, любовь к которому поможет ей себя преодолеть. В главных ролях Аглая Тарасова и Диана Енакаева. Премьера этого фильма в России состоялась 14 февраля 2018 года.

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