Сборная России по хоккею может сменить главного тренера

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок может в скором времени покинуть свой пост, сообщает РИА новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Сам Знарок заявил на пресс-конференции по окончанию олимпийского финала, что сильно устал, и пока не решил, продолжать ли ему работу во главе национальной команды.

«Мы изначально спокойно относились к тому, что будем выступать под олимпийским флагом. Россия в нашем сердце! Есть ли силы и мотивация на новый олимпийский цикл? Не знаю. К сожалению, вы, журналисты, мне не помогаете. Я устал, буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России», — цитирует Знарка «Чемпионат».



На пост главного наставника хоккейной сборной сейчас рассматривают кандидатуру Ильи Воробьева, который до конца 2017 года возглавлял клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» из Магнитогорска.