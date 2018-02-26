Санкции против России – это навсегда

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин считает, что санкции Запада против России сохранятся навсегда и это хорошо, поскольку введение новых ограничительных мер является показателем мощи России. Об этом чиновник рассказал в интервью газете «Коммерсант».

«Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», — сказал он в интервью изданию.

По мнению Рогозина, санкции дают шанс России проявить ее «лучшие черты национального характера».

«Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось», - рассказал вице-премьер.

При этом он сообщает, что санкции вызывают определенные сложности в перевооружении армии, но все меры приняты.

«Создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам», — рассказал вице-премьер.

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