Стало известно, когда для россиян откроются курорты Египта

Стало известно, когда российские граждане смогут вновь проводить свои отпуска на курортах Египта.

По словам главы Минтранса РФ Максима Соколова, Россия и Египет вернутся к этому вопросу после возобновления полетов в Каир, передаёт РИА Новости.

Чиновник также сообщил, что данный вопрос будет рассмотрен в апреле. Сразу после этого будет возоблевна проверка безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. И лишь затем будет окончательно решено, когда граждане РФ смогут вернуться на египетские к курорты.

В свою очередь в Министерстве авиации Египта заявили, что в настоящее время авиаперевозка между столицами России и Египта проходит долгую стадию согласования и подготовки к восстановлению полётов, хотя они официально разрешены с февраля.

Для туристического рынка это не стало неожиданностью. В целом реального восстановления Египта здесь ожидают ещё позже – когда будут разрешены прямые перелеты на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, а это явно не ранее конца летнего сезона.

Напомним, указ о восстановлении авиасообщения с Египтом был подписан президентом РФ Владимир Путин 4 января 2018 года.