Подписка
Москва, 27.02.2018

Стало известно, когда для россиян откроются курорты Египта

«Expert Online» 2018

Стало известно, когда российские граждане смогут вновь проводить свои отпуска на курортах Египта.

По словам главы Минтранса РФ Максима Соколова, Россия и Египет вернутся к этому вопросу после возобновления полетов в Каир, передаёт РИА Новости.

Чиновник также сообщил, что данный вопрос будет рассмотрен в апреле. Сразу после этого будет возоблевна проверка безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. И лишь затем будет окончательно решено, когда граждане РФ смогут вернуться на египетские к курорты.

В свою очередь в Министерстве авиации Египта заявили, что в настоящее время авиаперевозка между столицами России и Египта проходит долгую стадию согласования и подготовки к восстановлению полётов, хотя они официально разрешены с февраля.

Для туристического рынка это не стало неожиданностью. В целом реального восстановления Египта здесь ожидают ещё позже – когда будут разрешены прямые перелеты на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, а это явно не ранее конца летнего сезона.

Напомним, указ о восстановлении авиасообщения с Египтом был подписан президентом РФ Владимир Путин 4 января 2018 года.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. МОК решил спасти Крушельницкого
      МОК решил спасти Крушельницкого
    2. Минфин США начал масштабное изъятие долларов с рынков
      Минфин США начал масштабное изъятие долларов с рынков
    3. 1 апреля управляющим компаниям станет не до шуток
      Уже 1 апреля в России может заработать прямая оплата коммунальных услуг поставщикам ресурсов, хотя интрига сохраняется