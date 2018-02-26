Центробанк: доля госбанков в банковском секторе РФ выросла до 66,2%

Эльвира Набиуллина – глава Банка России – заявила, что доля государственных банков в активах отечественного банковского сектора возросла с 59,2% в начале 2017 года до 66,2% после перехода «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка под контроль в ФКБС.

Об этом она заявила в ходе своего выступления в Совете Федерации. По словам главы регулятора, для сравнения в Индии доля государственных банков на рынке составляет около 70%, а в Бразилии – более 40%.

Кроме того, она подчеркнула, что использование нового механизма – санации через ФКБС – привело к некоторому росту доли госсектора, а это порядка 7%. Но, по её мнению, такое изменение доли – не носит системный, кардинальных характер.

«У нас доля государства в банковском секторе была изначально высокая – это историческое наследие, распространённая привычка граждан доверять свои деньги банкам с государственной собственностью и, конечно, ситуация должна постепенно меняться», – цитирует Набиуллину «ПРАЙМ».

Она также отметила, что Центробанк согласен с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в том, чтобы доля государства в банковском секторе не возрастала, так как регулятор исходит из того, что по мере оздоровления банковского сектора доверие к банковской системе страны будет возрастать, а вместе с этим будет возрастать доверие к банкам с частным капиталом.