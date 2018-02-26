Цены на газ в Европе бьют рекорды из-за аномальных морозов

Цены на газ в Европе на фоне морозной погоды и истощения запасов в подземных хранилищах (ПХГ) к весне взлетели на рекордные 30%, достигнув $326 за 1 тыс. кубометров, пишет «Коммерсантъ».

Данный показатель немного уступает ценам на сжиженный газ в Азии, которые составляют примерно $350 за 1 тыс. кубометров. При том, что самая холодая неделя для Европы впереди, «Газпром» на прошлой неделе ставил практически ежедневные рекорды по объемам экспорта газа.

24 февраля компания установила уже четвертый подряд рекорд, поставив в Европу 655,2 млн куб. м газа. Рост по сравнению с 23 февраля, когда было достигнуто предыдущее пиковое суточное значение, составил 2,4 млн куб. м.

Согласно данным операторов, заполненность хранилищ составляет в Бельгии - 13%, Франции - 19%, Нидерландах – 22%. В хранилищах Германии сохраняются самые большие запаса газа – 35%, однако, они стремительно опустошаются из-за холодов на 1,1 процентного пункта ежедневно. В такой ситуации европейские страны вынуждены увеличивать закупку российского газа, что в свою очередь, увеличивает загрузку газовых трубопроводов. Издание сообщает, что загрузка украинского транзитного маршрута выросла по сравнению с началом февраля на 50 млн кубометров в сутки. Nord Stream и «Ямал Европа» работают с загрузкой выше 90%.