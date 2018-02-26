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Москва, 27.02.2018

Ученые выяснили, когда люди смогут отказаться от алкоголя

«Expert Online» 2018

Исследователи одного из американских университетов рассказали, когда люди полностью смогут отказаться от употребления алкоголя.

Проанализировав геномы 2,5 тыс. участников эксперимента, они обнаружили неизвестную ранее мутацию, влияющую на непереносимость алкоголя в человеческом организме, пишет Life.

По данным издания, которое ссылается на зарубежные источники, на основании анализа геномов учёные определили сразу пять мутаций, объясняющих эволюционные изменения, которые происходят с людьми сейчас.

Кроме мутации, в группе генов ADH, отвечающих за «защиту от алкоголя», были выявлены изменения, повышающие сопротивляемость организма человека к малярии, а также модификации в аминокислотах и две трансформации в ДНК, говорящие о скрещивании человека с неандертальцами.

Кроме того, исследователи установили, что ген ADN запускает окисление спиртов в теле человека, а это в свою очередь приводит к непереносимости алкоголя. В результате этого наблюдается ускорение расщепления спиртов, и человек чувствует себя плохо сразу же после употребления алкоголя. Однако пока учёным не удалось установить более точные детали этой мутации.

При этом американские учёные утверждают, что этот ген меняется при положительном отборе, а это помогает ему закрепиться в популяции. Благодаря этому гену, люди смогут избавиться от алкоголизма. Правда произойдёт это только через тысячу лет.

Ранее сообщалось, что учёные установили, что является основной причиной слабоумия. Изучив около 60 тыс. случаев ранней деменции, исследователи пришли к выводу, что основная причина слабоумия – употребление алкоголя.

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