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Москва, 26.02.2018

В Европарламенте Крым и Россию сравнили с послевоенной Германией

«Expert Online» 2018

Депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад заявил, что Крым исторически является русским, сравнив историю России и полуострова с разделенной после второй Мировой войны Германией.

«Если граждане Германии, разделенные после Второй мировой войны, получили возможность объединиться в 1990 году, то почему отказывать в праве на объединение населению России и Крыма?» —цитирует Шопрада РИА новости.

Он также рассказал о своем присутствии на полуострове в день референдума о статусе Крыма, подчеркнув, что «Крым исторически является русским». Являясь историком по образованию, Шопрад пришел к этому убеждению, изучив многие исторические документы.

Политик также  назвал «трагическими ошибками» расширение НАТО на Восток и втягивание Украины в этот процесс.

«Я всегда заявлял, и это согласуется с исторической позицией Франции, что Россию необходимо уважать, учитывать ее интересы. Украина должна объединять Россию с Европой, а не быть проблемой, которая нас разделяет», — рассказал Шопрад.

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