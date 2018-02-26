В ФАС прокомментировали инициативу обнуления пошлины на нефть

Анатолий Голомолзин – заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) – считает, что предлагаемое Минфином РФ обнуление экспортной пошлины на нефть в рамках продолжения «налогового манёвра» несёт серьёзные риски для российского топливного рынка.

По его мнению, избежать эти риски можно только при существенном снижении акцизов на продукты из «чёрного золота», передаёт агентство «Интерфакс».

При этом Голомзин подчеркнул, что в России в целом сектор нефтепереработки имеет низкую глубину переработки, которая за последние годы возросла лишь с 70% до 72%. Кроме того, он убеждён, что чем больше НПЗ попадает в категорию тех, кому не возвращают акцизы, тем больше будет экспортироваться нефти и тем меньше будет производиться и поставляться нефтепродуктов на внутренний рынок.

Также он выразил обеспокоенность тем, что обнуление пошлины на «чёрное золото» будет означать серёзные изменения в механизмах ценообразования на рынке нефти и нефтепродуктов.

«Если пошлина на нефть обнуляется, то действующая система ценообразования с механизмом защиты внутреннего рынка стран-экспортеров превращается в механизм ценообразования стран-импортеров, когда к цене внешнего рынка будут прибавляться расходы на логистику. Это может вызвать значительный рост цен на топливо на российском рынке и сокращение его потребления, а значит и торможение развития экономики страны», - резюмировал замглавы ФАС, добавив, что в настоящее время служба планирует создать рабочую группу с нефтяными компаниями и передать эти предложения в Минфин.