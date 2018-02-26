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Москва, 27.02.2018

В Минэкономразвития призвали банки РФ налаживать сотрудничество с Сирией

«Expert Online» 2018

Алексей Груздев – заместитель главы Министерства экономического развития России – обратился к банкам с призывом налаживать финансовое сотрудничество с Сирией.

По его словам, контакты между правительственными структурами двух стран направлены на создание необходимых условий для развития бизнеса. При этом он подчеркнул, что важно не просто развивать финансовую инфраструктуру между РФ и Сирией, но и сопровождать сделки и прямые корреспондентские счета, передаёт РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что российском Кабмине над этим сейчас активно работают.

«Здесь мы призываем заинтересованные банки подключаться к этой работе», — резюмировал Груздев, выразил надежду на то, что развитие транспортного сообщения, логистики, портовой инфраструктуры поспособствует вовлечению делового сообщества в сотрудничество между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой.

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