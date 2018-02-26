В Минтруда рассказали об увеличении количества безработных в России

За прошедшую неделю (с 14 февраля по 21 февраля) число официально зарегистрированных безработных в РФ увеличилось на 0,9% и составило 800,6 тыс. человек.

Как говорится в сообщении Минтруда РФ, выдержки из которого публикует «Газета.Ru», за неделю снижение численности безработных граждан произошло только в Липецкой, Калужской, Самарской и Мурманской областях.

При этом сразу в 78 регионах страны отмечен рост численности безработных. Самый значительный рост наблюдается в республиках Тува, Алтай, КБР, в Камчатском крае, в Чукотском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Сахалинской, Магаданской и Тульской областях.

Несмотря на рост безработицы, который был зафиксирован на прошедшей неделе, данный показатель значительно ниже чем был год назад. Так, по данным ведомства, в середине февраля 2017 года официально безработными числилось 927,38 тыс. человек.