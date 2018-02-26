В России повысят пособие по безработице

В Министерстве труда и социальной защиты разрабатывают законопроект об увеличении пособия по безработице.

В настоящее время ведомство готовит поправки в закон «О занятости населения» в части уточнения условий и сроков выплаты пособия, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу Минтруда, законопроект «позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице», которые ежегодно устанавливаются Кабмином РФ.

Кроме того, поправки упростят условия признания гражданина безработным.

Напомним, сейчас в нашей стране минимальный размер пособия по безработице составляет 850 рублей, максимальный — 4 900 рублей. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 9 489 рублей. С 1 мая 2018 года МРОТ будет доведен до величины прожиточного минимума (11 163 рублей).

Ранее сообщалось, что в Минтруда рассказали об увеличении количества безработных в России.