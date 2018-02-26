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Москва, 26.02.2018

WADA согласно с решением МОК по России

«Expert Online» 2018

Всемирное антидопинговое агентство (WADA)  согласно с решением  Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) только после перепроверки допинг-проб Олимпиады-2018. В этой связи ВАДА распространило специальное заявление. 

25 февраля МОК не дал разрешение российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады 2018 в Пхёнчхане, объяснив это двумя случаями выявленных нарушений антидопинговых правил. Однако организация не считает их системными.

 «WADA согласно с решением МОК не восстанавливать ОКР к церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане»,— говорится в заявлении на сайте агентства. «Во избежание недоразумений» WADA сообщает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) «по-прежнему находится в статусе не соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу».

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