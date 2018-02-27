Подписка
Москва, 27.02.2018

«Аэрофлот» увеличил размеры ручной клади

«Expert Online» 2018

Авиакомпании «Аэрофлот» сообщала на своем сайте об увеличении максимально допустимых размеров  ручной клади, которую можно пронести с собой в салон самолета.

Теперь разрешается провозить ручную кладь длиной не более 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину и 25 сантиметров в высоту. Таким образом, по сравнению с предыдущими правилами размеры предметов, разрешенные для бесплатного провоза в салоне увеличились на пять сантиметров. До этого допустимая высота составляла 20 сантиметров. По весу ограничения для бесплатного провоза ручной клади в эконом классе  составляют  десять килограмм, для бизнес-класса весовое ограничение составляет 15 килограммов.

Напомним, ранее  компания выпустила новые более жесткие правила провоза ручной клади , что вызвало активную полемику среди клиентов авиакомпании.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. МОК решил спасти Крушельницкого
      МОК решил спасти Крушельницкого
    2. Минфин США начал масштабное изъятие долларов с рынков
      Минфин США начал масштабное изъятие долларов с рынков
    3. 1 апреля управляющим компаниям станет не до шуток
      Уже 1 апреля в России может заработать прямая оплата коммунальных услуг поставщикам ресурсов, хотя интрига сохраняется