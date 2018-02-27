«Аэрофлот» увеличил размеры ручной клади

Авиакомпании «Аэрофлот» сообщала на своем сайте об увеличении максимально допустимых размеров ручной клади, которую можно пронести с собой в салон самолета.

Теперь разрешается провозить ручную кладь длиной не более 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину и 25 сантиметров в высоту. Таким образом, по сравнению с предыдущими правилами размеры предметов, разрешенные для бесплатного провоза в салоне увеличились на пять сантиметров. До этого допустимая высота составляла 20 сантиметров. По весу ограничения для бесплатного провоза ручной клади в эконом классе составляют десять килограмм, для бизнес-класса весовое ограничение составляет 15 килограммов.

Напомним, ранее компания выпустила новые более жесткие правила провоза ручной клади , что вызвало активную полемику среди клиентов авиакомпании.