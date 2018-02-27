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Москва, 28.02.2018

«АвтоВАЗ» назвал дату начала продаж новой версии Lada Granta

«Expert Online» 2018
  • Автомобиль Lada
Интерпресс/ТАСС

Автомобиль Lada

Продажа новой версии автомобиля Lada – Granta City стартует 1 марта 2018 г,  говорится  на официальном  сайте «АвтоВАЗа».

Отмечается, что новая модель снабжена кондиционером, аудиосистемой, подогревом передних сидений, электроприводом и обогревом наружных зеркал. У модели две подушки безопасности, двигатель объемом 1,6 л и мощностью 87 л. с., а также механическая коробка переключения передач. Кроме того, у Lada Granta City по сравнению с предыдущими моделями изменен дизайн. Автомобиль поступит в продажу по цене от 492 400 руб.

Напомним, что в ТОП-10 самых продоваемых моделей в России прошлого года вошли сразу четыре модели Lada – Granta, Vesta, Largus и Xray. Помимо этого  Lada Granta заняла третье  по популярности место среди автомобилей на российском авторынке в январе 2018 года. За месяц жители страны купили 5315 машин этой марки. Самым популярным в России автомобилем за этот период стала ещё одна Lada — Vesta с показателем продаж 6696 штук за месяц.

За период до 2026 года «Автоваз» планирует  выпустить еще 12 новых моделей.

Новости Автоваза. Продажи Лада Веста: Эксперты раскрыли секрет популярности Lada на рыках Европы

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