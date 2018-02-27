Германия нуждается в «Северном потоке 2» и просит ЕК оставить проект в покое

Еврокомиссии посоветовали оставить в покое «Северный поток-2», пишет издания Handelsblatt, по мнению которого все обвинения политиков в адрес проекта не выдерживают критики.

В частности авторы, считают беспочвенными обвинения некоторых западных политиков в адрес «Северного потока-2» в дестабилизации ситуации на Украине и расколе Европы.

Несмотря на напряженную атмосферу вокруг проекта, ведущие энергетические компании Европы продолжают инвестировать в проект миллиарды евро.

«Компании не ждут государственных субсидий, а финансируют проект из своего кармана. Кроме того, амбициозные цели по защите климата делают природный газ еще более важным источником энергии». – сообщает издание, которое подчеркивает, что в ближайшие 10 лет запасы газа в Германии и Нидерландах истощатся.

Что касается политики ЕС, то создается впечатление, что Германия остается в одиночестве против остальных членов объединения в деле поддержки проекта «Северный поток-2». Издание отмечает, что трубопровод также особенно важен для Чехии и Австрии.

Россия на протяжении десятилетий без перебоев поставляла газ в Европу, что также говорит в пользу строительства трубопровода. При этом самым активным противником «Северного потока - 2» остаются США, которые сами надеются выйти на рынок Европы со своим СПГ.

Северный поток 2, последние новости: Как Украина оплачивает участие Франции в проекте «Северный поток-2»