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Москва, 27.02.2018

Германия нуждается в «Северном потоке 2» и просит ЕК оставить проект в покое

«Expert Online» 2018

Еврокомиссии посоветовали оставить в покое «Северный поток-2», пишет издания Handelsblatt, по мнению которого все обвинения политиков в адрес проекта не выдерживают критики.

В частности авторы, считают беспочвенными обвинения некоторых западных политиков в адрес «Северного потока-2» в дестабилизации ситуации на Украине и расколе Европы.

Несмотря на напряженную атмосферу вокруг проекта,  ведущие энергетические компании Европы продолжают инвестировать в проект миллиарды евро.

«Компании не ждут  государственных субсидий, а финансируют проект из своего кармана. Кроме того, амбициозные цели по защите климата делают природный газ еще более важным источником энергии». – сообщает издание, которое подчеркивает, что в ближайшие 10 лет запасы газа в Германии и Нидерландах истощатся.

Что касается  политики ЕС, то создается впечатление, что Германия остается в одиночестве против остальных членов объединения в деле поддержки проекта «Северный поток-2». Издание отмечает, что трубопровод также особенно важен для Чехии и Австрии.  

Россия на протяжении десятилетий без перебоев поставляла газ в Европу, что также говорит в пользу строительства трубопровода. При этом самым активным противником «Северного потока - 2» остаются США, которые сами надеются выйти на рынок Европы со своим СПГ.

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