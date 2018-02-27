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Москва, 27.02.2018

На фондовых рынках США царит позитивный настрой

«Expert Online» 2018

Пока инвесторы  ждут выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, на фондовые рынки США в начале торгов 27 февраля продемонстрировали позитивный настрой.

Повлияло на ситуацию и выступление Федерального резервного банка (ФРБ) Джеймса Балларда, который  сообщил, что так называемая нейтральная процентная ставка едва ли поменяется в ближайшие несколько лет. Иными словами, политика Федрезерва останется стимулирующей, даже несмотря на подъем ключевой процентной ставки, сообщает Финмаркет.

Отмечается, что после публикации протокола последнего заседания ЦБ, в ходе которого руководство ФРС допустило возможность ускорения темпов подъема ставки в стране, рынок будет особо пристально следить за заявлениями главы американского Центробанка.

Ситуация на фондовом рынке: Надулись на кредитах

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