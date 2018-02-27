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Москва, 27.02.2018

Компании в России могут получить налоговую амнистию

«Expert Online» 2018

Вслед за налоговой амнистией в отношении граждан, которую объявил Владимир Путин в декабре 2017 года, от задолженностей по налогам могут освободить и компании, пишут «Известия».

В Минфине сообщили, что готовы  освободить предпринимателей от  штрафов за неуплаченные налоги, однако, «вопрос полного списания безнадежных платежей требует проработки».

В Госдуме также выступают  за подобную инициативу, считая, что такие меры в дальнейшем могут поощрить налоговые неплатежи.

Однако президент России Владимир Путин, признавая, что  идея освобождения бизнеса от налогов в ряде регионов России не лишена смысла, ранее уже предупреждал о возможных последствиях подобного шага. Он высказал мнение, что существует опасения в регистрации в пилотных по списанию налогов регионах всех предприятий страны.

Амнистия 2018, новости: Кто попадет под налоговую амнистию

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