Компании в России могут получить налоговую амнистию

Вслед за налоговой амнистией в отношении граждан, которую объявил Владимир Путин в декабре 2017 года, от задолженностей по налогам могут освободить и компании, пишут «Известия».

В Минфине сообщили, что готовы освободить предпринимателей от штрафов за неуплаченные налоги, однако, «вопрос полного списания безнадежных платежей требует проработки».

В Госдуме также выступают за подобную инициативу, считая, что такие меры в дальнейшем могут поощрить налоговые неплатежи.

Однако президент России Владимир Путин, признавая, что идея освобождения бизнеса от налогов в ряде регионов России не лишена смысла, ранее уже предупреждал о возможных последствиях подобного шага. Он высказал мнение, что существует опасения в регистрации в пилотных по списанию налогов регионах всех предприятий страны.

Амнистия 2018, новости: Кто попадет под налоговую амнистию