Концентрация банков в России догнала европейскую

По словам Эльвиры Набиуллиной, больше доля государства в банковском секторе РФ увеличиваться не должна. При этом она ссылается на то, что в Европе концентрация кое-где даже выше. Кое-где - да, но это касается малых стран, а не Евросоюза в целом и не его крупнейших игроков, объем экономики которых сопоставим с российским

Проблема перекоса

Как заявила Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации, доля государства в российском банковском секторе не должна расти. По ее словам, основная проблема для сектора – перекос в группе пяти крупнейших банков, хотя экономике нужны небольшие банки. Но нужны и крупные банки, иначе крупнейшие клиенты столкнутся с ограничениями при получении кредитов.

«В целом мы согласны здесь и с антимонопольной службой: важно, чтобы доля государства в банковском секторе не возрастала, а государство было бы насколько возможно равноудаленным от всех игроков, не создавало бы преференций отдельным организациям», — передает агентство ТАСС слова главы Банка России. «Наши показатели находятся где-то на уровне середины стран ЕС, причем существенно ближе к странам с низким уровнем концентрации», — добавила Эльвира Набиуллина. По статистике ЦБ, доля пяти крупнейших российских кредитных организаций в секторе на начало 2018 года составляет 55,8%.

«Доля госбанков в активах банковского сектора на начало 2017 года составляла 59,2%, и с переходом трех банков под контроль ФКБС она возросла до 66,2%. Это изменение доли не системное, не кардинальное», — сказала Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что в России доля государственного сектора в банковской системе была изначально высокой. «На наш взгляд, наша проблема — перекос в группе пяти крупнейших банков. Они слишком разновелики, доля крупнейшего равна совокупной доле всех остальных, вместе взятых», — отметила глава ЦБ РФ.

Доля государства в российской банковской системе действительно не слишком велика, соглашается генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Но, по его словам, основные внутренние проблемы, с которыми в 2018 году будет сталкиваться банковская система, это предполагаемый размер дыр в капиталах крупнейших банков, обгоняющий рост зарплат рост кредитования населения, а также возможные банкротства предприятий-заемщиков, неспособных расти в текущих условиях вялого роста экономики.

И большая доля госбанков на рынке будет просто фактором, умножающим на два все эти проблемы рынка за счет того, что ЦБ придется любой ценой спасать банки из топ-30, чтобы не допустить паники на рынке. Конечно, признает Александр Шустов, у регулятора есть возможность почти неограниченной эмиссии, но риски такой монетарной политики связаны с потерей управляемости макроэкономикой, девальвации национальной валюты и возвращения в кризисные времена.

В действительности, если сравнивать нас с ЕС, то различия стали довольно существенными именно за недавний период, о котором глава ЦБ говорит, что качественного скачка не произошло. Если ссылаться на тот же европейский опыт, что и Эльвира Набиуллина, то та концентрация, которая у нас была в банковском секторе до последней волны санаций с национализацией проблемных банков, то есть около 55%, действительно Европе соответствовала.

Наши достижения

Следует отметить, что, согласно данным из отчета о европейском банкинге за 2017 год международной консалтинговой компании Oliver Wyman, понемногу растет и по данным на 2014 год (в целом по ЕС) достигла показателей, к которым пришли и мы. Крупных банковских слиянйи после этого не было.

Уровень концентрации капитала в банковской системе ЕС Oliver Wyman, Europeran Banking report-2017

В отдельных странах ЕС, при этом, концентрация очень высокая, например в маленькой Финляндии, но она ниже в большинстве стран, включая Францию и Германию.

Вопрос состоит в качестве активов и устойчивости наших крупнейших банков. По оценкам Александра Шустова, объем дыры в капиталах всех российских банков может достигать 3-4 трлн рублей. Когда у нас было множество мелких банков, в кризис отрасль просто жертвовала несколькими из них, а остальные продолжали работать. Сейчас банкам из топ-10 просто невозможно позволить упасть, утверждает он.

Мысли о глобальной концентрации доли государства в банковском секторе страны абсолютно правильные, говорит, в свою очередь, эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов. Более того, считает он, доля государства на данный момент уже давно перевалила значение в 75%, и произошло это ещё в промежутке между 2010 – 2015 годами. Для этого были рыночные предпосылки, а после банковской чистки под эгидой ЦБ РФ и министерства финансов, говорить можно о достижении доли государства свыше 75 %, что практически сводит на нет все разговоры о рыночных механизмах в экономике и в первую очередь в инвестиционно-банковской сфере.

Банковский сектор не единственная сфера экономики, где отсутствует рыночная конкуренция, указывает эксперт. «Я на сегодня не питаю иллюзий в отношении перспектив развития инвестиционно-банковской сферы как института циркуляции денежных средств и инвестиций в экономике страны. Денег нет – но мы держимся. Правда, ряды существенно поредели, а оставшиеся на плаву вызывают слёзы умиления», — заключает Роман Блинов.