Курс доллара открыл во вторник азиатскую сессию снижением на фоне неуверенности инвесторов в жесткости, намеченного на сегодня 27 февраля выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Индекс доллара снижается на 0,1% до 68,69. Проседает также американская валюта к евро и иене.

Инвесторы ждут от первого программного выступления нового главы Федрезерва сигналов о том, сколько раз американский регулятор намерен поднять ставку в этом году. Учитывая последние экономические показатели, включая рост заработных плат и признаки усиления инфляционного давления, они надеются услышать «ястребиные» акценты.

Если Пауэлл не оправдает возложенные на него надежды, американская валюта снова начнет снижаться и, скорее всего, войдет в фазу продолжительного спада, так как в ближайшее время не предвидятся другие события, которые могли бы развернуть медвежий тренд вспять.

Тем временем курс рубля закончил торги понедельника внушительным ростом к долллару на фоне повышения рейтинга агентством S&P, прибавив к закрытию торгов 80 копеек.

Курс доллара на 10.09 мск вторника снижался на 5 копеек - до 55,65 рубля (уже падал до 55,56 рубля), курс евро рос на 5 копеек - до 68,62 рубля.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 27 февраля 2018 составляет 55,92 рубля, курс евро на сегодня равен 68,92 рубля.

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