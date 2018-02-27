Местные жители не смогли покинуть Восточную Гуту из-за обстрелов боевиков

Первая гуманитарная пауза в районе Восточной Гуты, расположенном в окрестностях Дамаска, сорвана.

Ни один мирный житель не смог покинуть его из-за обстрелов боевиков, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на представителя российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майора Владимира Золотухина, была связь с сирийской стороной, боевики никого не выпускают на данный момент.

Он также подчеркнул, что в настоящее время обстановка в Восточной Гуте очень сложная, продолжаются обстрелы.

«Поэтому никому выйти на данный момент не удалось», — резюмировал Золотухин.

Накануне стало известно, что глава российского государства Владимир Путин поручил с 27 февраля ввести гуманитарную паузу в сирийской Восточной Гуте.

Об этом заявил Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, согласно поручению президента РФ в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля с 09:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза.

Шойгу также отметил, что для выхода мирных жителей будет организован гуманитарный коридор, координаты которого сообщат в ближайшее время.

Военное обозрение. Ситуация в Сирии: Карта военных действий в Сирии, февраль 2018 года