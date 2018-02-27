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Москва, 27.02.2018

Минфин раскритиковал законопроект о создании крипторубля

«Expert Online» 2018

В Минфине РФ подвергли резкой критике законопроект, подготовленный депутатами от фракции КПРФ, о закреплении крипторубля как средства платежа в России.

В отзыве финансового ведомства РФ указывается, что вопрос создания национальной криптовалюты ранее прорабатывался министерством совместно с Центробанком, передаёт «Интерфакс».

В Минфине считают, что введение такого инструмента в настоящее время нецелесообразно в силу отсутствия объективной экономической выгоды, а также наличия целого ряда технических ограничений.

Кроме того, в письме ведомства приводится ссылка на поручение главы РФ от 21 октября 2017 года, в котором утверждалось, что «использование криптовалюты в качестве средства платежа не предусмотрено».

По мнению представителей Минфина, законопроектом декларируется создание национальной криптовалюты. Вместе с тем его положения регламентируют только правовое положение «распределенной платформы» и «распределенного реестра цифровых транзакций», сущность которых не соотносится с определением майнинга»

Также подчёркивается, что в документе отсутствует определение «национального майнинга», не раскрываются его отличия от обычного «майнинга» иотсутствуют положения, регулирующие создание новых единиц «национальной криптовалюты».

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