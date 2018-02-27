На российском компьютерном рынке сменился лидер

По итогам 2017 года компания HP Inc. вышла в лидеры российского рынка персональный компьютеров, сместив на второе место компьютеры фирмы Lenovo.

Согласно итогам исследования российского рынка персональных компьютеров за IV квартале 2017 года, составленным аналитиками IDC, в Россию за этот период было поставлено около 1,4 млн настольных и портативных ПК, что на 7% выше показателей аналогичного периода 2016 года.

При этом лидером квартальных продаж в России в сегменте настольных компьютеров стала HP Inc., за ней следуют Lenovo и Acer. Замыкают пятерку лидеров iRU и Dell, передаёт CNews.

Сегмент ноутбуков по итогам 2017 года года увеличился на 3,9% по сравнению с показателями 2016 года. Поставки за весь 2017 год составили 3,1 млн штук.

Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, также выпущены под брендом HP Inc. При этом Lenovo, Acer, ASUS и Dell и в этом сегменте рынка вошли в пятерку ведущих поставщиков.