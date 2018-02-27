Подписка
Москва, 28.02.2018

На российском компьютерном рынке сменился лидер

«Expert Online» 2018

По итогам 2017 года компания HP Inc. вышла в лидеры российского рынка персональный компьютеров, сместив на второе место компьютеры фирмы Lenovo.

Согласно итогам исследования российского рынка персональных компьютеров за IV квартале 2017 года, составленным аналитиками IDC, в Россию за этот период было поставлено около 1,4 млн настольных и портативных ПК, что на 7% выше показателей аналогичного периода 2016 года.

При этом лидером квартальных продаж в России в сегменте настольных компьютеров стала HP Inc., за ней следуют Lenovo и Acer. Замыкают пятерку лидеров iRU и Dell, передаёт CNews.

Сегмент ноутбуков по итогам 2017 года года увеличился на 3,9% по сравнению с показателями 2016 года. Поставки за весь 2017 год составили 3,1 млн штук.

Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, также выпущены под брендом HP Inc. При этом Lenovo, Acer, ASUS и Dell и в этом сегменте рынка вошли в пятерку ведущих поставщиков.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. МОК решил спасти Крушельницкого
      МОК решил спасти Крушельницкого
    2. Минфин США начал масштабное изъятие долларов с рынков
      Минфин США начал масштабное изъятие долларов с рынков
    3. 1 апреля управляющим компаниям станет не до шуток
      Уже 1 апреля в России может заработать прямая оплата коммунальных услуг поставщикам ресурсов, хотя интрига сохраняется