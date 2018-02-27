Нефтяной фонд Норвегии заработал $130 млрд за год

В 2017 году государственный пенсионный фонд Норвегии, который пополняется за счёт нефтяных доходов государства, получил рекордную в своей истории прибыль.

По данным норвежского Центробанка, за прошедший год доходность фонда подскочила вдвое и достигла 13,7%. При этом в денежном выражении Банк Норвегии заработал 1,028 трлн крон (131,5 млрд долларов), передаёт finanz.ru

Также подчёркивается, что общий размер активов фонда, созданного в 1996 году, летом впервые превысил отметку в триллион долларов, а концу года достиг уже 1,085 трлн долларов

Любопытно, что из них около 40% пришло от государства, а другая половина была получена в результате успешных инвестиций. Всего же в фонде в настоящее время - 208 тыс. долларов на каждого из 5,2 млн норвежцев.

Успехи фонду в 2017 году принесло ралли на глобальных фондовых рынках. Второй результат показала недвижимость.

Напомним, по объёму нефтяных доходов, Норвегия занимает второе место в мире - 9,8 тыс. долларов на душу населения в год. Выше показатель лишь в Катаре (10,2 тыс. долларов).