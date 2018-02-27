Юнкер пытается ослабить эффект Лаврова

Новым залпом в войне за Балканский полуостров станет рабочая поездка президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера по региону.

Визит начался в воскресенье с посещения Скопье, столицы Македонии, а закончится 1 марта в Болгарии, где пройдет саммит Евросоюза. Кроме Македонии, Жан-Клод Юнкер посетит Албанию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и Косово. Официально он будет знакомить балканские государства с новой стратегией Евросоюза относительно расширения организации на юго-восток. Согласно этой стратегии к 2025 году новыми членами объединенной Европы могут стать Сербия и Черногория при соблюдении, конечно, ряда условий. Остальным странам региона со вступлением в ЕС придется подождать неопределенное время.

Что касается неофициальной, то, главная цель поездки Жана-Клода Юнкера на Балканы, это, конечно же, уверено агентство Associated Press, желание Евросоюза ослабить влияние России в этом регионе. Косвенным подтверждением этой мысли является и то обстоятельство, что президент ЕК приехал в регион через считанные дни после двухдневного визита в Белград министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Россия пытается укрепить свое влияние на юго-востоке континента. Москва, считает AP, главным образом, стремится убедить Албанию, Боснию, Македонию, Косово и Сербию не вступать в НАТО. Кроме этого, она пытается отговорить эти западно-балканские страны и от вступления в ЕС.

Плацдармом для расширения влияния в этом непостоянном регионе является исторически самая близкая России западно-балканская страна – Сербия. У России и Сербии много общего: славянские корни, православная религия, многовековые исторические и культурные связи. Россия является четвертым торговым партнером Сербии после Германии, Италии и Боснии и Герцеговины. Однако торговля с Евросоюзом носит несколько однобокий характер. У сербов в торговле с ЕС положительное сальдо баланса: по импорту она в минусе на 881,3 млн евро, но большой перевес в экспорте (почти 10 млрд евро) все компенсирует.

Во время переговоров в Белграде Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что даже в случае вступления Сербии в Евросоюз связи между Белградом и Москвой не будут прерваны. С этой мыслью полностью согласился и премьер-министр Сербии Александр Вучич.

«Сербия не изменит свою политику по отношению к России и не станет вводить против нее санкции,- заявил сербский лидер на совместной пресс-конференции после переговоров и тут же добавил:- Сербия продолжит проводить собственную политику. Мы надеемся на понимание со стороны Евросоюза. В противном случае, Сербия независимая и свободная страна».

Глава российского МИД сравнил постоянное давление, оказываемое Брюсселем на Белград с целью заставить его изменить политику и присоединиться к санкциям против России, с поведением Запад в отношении Украины, которую он заставляет выбирать между собой и Россией.

О взглядах сербских политиков говорят и следующие слова министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича, высказанные им столичному изданию Politika Tuesday: «Москва и Белград противостоят вредной практике «вы или с нами или против нас», которая ведет к нарастанию недоверия и нестабильности в Европе».

Сергей Лавров напомнил, что Черногория вступила в НАТО в прошлом году невзирая на возражения Москвы, и похвалил Сербию за то, что та сохраняет нейтралитет в военной сфере и не хочет вступать в североатлантический альянс. По словам главного российского дипломата, это один из главных факторов, обеспечивающих безопасность как на Балканах, так и в Европе в целом.

Конечно, Жан-Клод Юнкер попытается ослабить эффект визита Лаврова в Белград и вновь будет уговаривать Сербию присоединиться к санкциям против России. В Европе, пишет AP, между тем, растут страхи, что Россия пытается при помощи Сербии сеять разногласия и рознь на Балканах, вооружая ее танками и самолетами и одновременно нагнетая напряженность в соседних Боснии, Черногории и Македонии.

Сербии с ее давними и прочными связями с Россией приходится сейчас проявлять дипломатическую ловкость и балансировать между Москвой и Брюсселем. Впрочем, не очень понятно, как Белград будет сохранять связи с Москвой и после вступления в Евросоюз. Члены ЕС обязаны придерживаться общей политической линии Союза даже в том случае, если с ней не согласны.