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Москва, 27.02.2018

Присоединение Крыма сорвало планы США взять на прицел территорию России до Омска

«Expert Online» 2018

Политолог из Израиля Яков Кедми сделал заявление по военным планам США по обстрелу территории России вплоть до города Омска, где расположен крупнейший в стране оборонно-промышленный центр. Планам не суждено сбыться благодаря воссоединению Крыма с Российской Федерацией.

«Американцы надеялись, что с превращением Украины в их вотчину, эсминцы США с Черного моря смогут обстреливать территорию до Омска, а теперь эта акватория для них могила, западня» - цитирует политолога Военно-промышленный курьер.

Издание отмечает, что Омск является исконной сферой интересов американских военных со времен СССР. Из рассекреченных документов тех времен, стало известно, что США тщательно готовили несколько  разведывательные полеты над Омском.

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