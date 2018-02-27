Подписка
Москва, 28.02.2018

Немецкие города смогут вводить запрет на въезд дизельных автомобилей

«Expert Online» 2018

Решение Федерального административного суда Лейпцига, принятое 27 февраля, подаёт тревожный сигнал производителям дизельных автомобилей, которым теперь, возможно, придется инвестировать миллиарды долларов в модернизацию или замену миллионов автомобилей.

Новое решение немецкого суда, который отклонил соответствующую апелляцию на решение суда более низкого уровня, фактически открывает возможность для запрета въезда дизельных автомобилей в города Германии, передаёт Dow Jones.

При этом отмечается, что запреты могут быть введены в рамках мер по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Кроме того, предполагается, что данное судебное решение ускорит отказ немецких автоконцернов от некогда популярных транспортных средств, считавшихся достаточно экономичными и экологически чистыми.

По мнению Юргена Реша из некоммерческой организации «Немецкая инициатива за экологию» (Environmental Action Germany), первые запреты на въезд дизельных автомашин в связи с данным судебным решением будут введены уже в ближайшие 3-6 месяцев.

Между тем ряда аналитиков уверены, что решение Федерального суда Лейпцига может стоить автомобильной промышленности до 8 млрд евро (9,85 млрд долларов), которые потребуются для снижения вредных выбросов миллионов дизельных автомобилей.

Напомним, дизельные автомобили широко производятся такими известными компаниями, как Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. МОК решил спасти Крушельницкого
      МОК решил спасти Крушельницкого
    2. Минфин США начал масштабное изъятие долларов с рынков
      Минфин США начал масштабное изъятие долларов с рынков
    3. 1 апреля управляющим компаниям станет не до шуток
      Уже 1 апреля в России может заработать прямая оплата коммунальных услуг поставщикам ресурсов, хотя интрига сохраняется