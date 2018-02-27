Немецкие города смогут вводить запрет на въезд дизельных автомобилей

Решение Федерального административного суда Лейпцига, принятое 27 февраля, подаёт тревожный сигнал производителям дизельных автомобилей, которым теперь, возможно, придется инвестировать миллиарды долларов в модернизацию или замену миллионов автомобилей.

Новое решение немецкого суда, который отклонил соответствующую апелляцию на решение суда более низкого уровня, фактически открывает возможность для запрета въезда дизельных автомобилей в города Германии, передаёт Dow Jones.

При этом отмечается, что запреты могут быть введены в рамках мер по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Кроме того, предполагается, что данное судебное решение ускорит отказ немецких автоконцернов от некогда популярных транспортных средств, считавшихся достаточно экономичными и экологически чистыми.

По мнению Юргена Реша из некоммерческой организации «Немецкая инициатива за экологию» (Environmental Action Germany), первые запреты на въезд дизельных автомашин в связи с данным судебным решением будут введены уже в ближайшие 3-6 месяцев.

Между тем ряда аналитиков уверены, что решение Федерального суда Лейпцига может стоить автомобильной промышленности до 8 млрд евро (9,85 млрд долларов), которые потребуются для снижения вредных выбросов миллионов дизельных автомобилей.

Напомним, дизельные автомобили широко производятся такими известными компаниями, как Mercedes-Benz, BMW и Audi.