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Москва, 28.02.2018

Россия лишена права претендовать на любые международные соревнования

«Expert Online» 2018
  • Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди
АР/ТАСС Автор: Lee Jin-man

Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди

Россия лишается права проводить новые международные соревнования из-за поправок, которые Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) внес в документ «Международный стандарт соответствия кодексу ВАДА для подписавших сторон» (International Standard for Code Compliance by Signatories – ISCCS), пишет МАТЧ. Отмечается, что со стороны России подпись была поставлена представителями РУСАДА, которое сейчас находится под санкциями. Для  интеграции документа в правовую систему заставило агентство серьёзно редактировать даже свой кодекс.

Так в пункт 20.3 «Роли и ответственность международных федераций» была внесена следующая правка:

Было: «Делать всё возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты, Национальные паралимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу.

Стало: «Принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу».

Аналогичные изменения претерпел  пункт 20.6.6 кодекса, который определяет «организаторов крупных спортивных мероприятий». Отдельно отметим, что поправки были внесены 21 декабря 2017 года.

Поскольку РУСАДА, подписавшая стандарт, с ноября 2015 года является «non compliant» или «не соответствующим кодексу», то это приводит к серьёзному комплексу проблем для всей страны – с точки зрения участия в международных спортивных соревнованиях. Как известно ВАДА пока не собирается возвращать российскому антидопинговому агентству необходимый статус, а это значит, что с 1 апреля все международные федерации лишаются права заключать с Россией контракты  на проведение  спортивных соревнований различного уровня. Отмечается, что на ранее запланированные турниры, на которые были подписаны контракты, правила не распространяются.

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