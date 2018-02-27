Росстат оценивает долю теневой экономики РФ на уровне 15-16% ВВП

Согласно оценке Росстата, доля теневой экономики России составляет 15-16% ВВП.

Об этом в кулуарах итоговой коллегии рассказал журналистам глава ведомства Александр Суринов.

По его словам, он читал доклад МВФ, в котором доля теневой экономики в России оценена на уровне 33,7% ВВП. При этом Суринов подчеркнул, что ему очень трудно сказать, что-то относительно этих цифр, потому что по оценкам Росстата — это где-то в два раза меньше, передаёт ТАСС.

«В 2016 году у нас — 14,7%, порядка 15-16%. Где-то в два раза ниже», — резюмировал глава Росстата, добавив, что методика оценки его ведомства может не совпадать с методикой МВФ.

Экономическое обозрение: Нитевидный пульс экономики России