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Москва, 28.02.2018

Росстат оценивает долю теневой экономики РФ на уровне 15-16% ВВП

«Expert Online» 2018

Согласно оценке Росстата, доля теневой экономики России составляет 15-16% ВВП.

Об этом в кулуарах итоговой коллегии рассказал журналистам глава ведомства Александр Суринов.

По его словам, он читал доклад МВФ, в котором доля теневой экономики в России оценена на уровне 33,7% ВВП. При этом Суринов подчеркнул, что ему очень трудно сказать, что-то относительно этих цифр, потому что по оценкам Росстата — это где-то в два раза меньше, передаёт ТАСС.

«В 2016 году у нас — 14,7%, порядка 15-16%. Где-то в два раза ниже», — резюмировал глава Росстата, добавив, что методика оценки его ведомства может не совпадать с методикой МВФ.

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