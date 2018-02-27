Рост мировой экономики поддерживает ралли цен на сырьевые товары

26 февраля один из основных индексов сырьевого рынка S&P GSCI завершил ростом уже 10-ю сессию подряд, что является дополнительным признаком того, что инвесторы больше не уделяют серьёзного внимания недавней волатильности и снова вкладывают свои средства в рискованные активы.

Так, индекс S&P GSCI, который отслеживает цены 24 сырьевых товаров, с прошлого лета двигается в одном направлении с фондовыми рынками. Происходит это потому, что инвестиционные менеджеры стремятся заработать на ускорении роста мировой экономики, говорится в статье The Wall Street Journal.

При этом отмечается, что из-за роста цен на активно торгуемые сырьевые товары (нефть и медь), индекс с минимума 9 февраля увеличился сразу почти на 6%.

Кроме того, сырьевые товары получают поддержку от более сильного роста экономики, так как они используются при строительстве разных сооружений, таких как жилые и офисные здания, а также при производстве автомобилей и смартфонов.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), мировая экономика в текущем и следующем году будет расти самыми быстрыми темпами с 2011 года. Именно это заставляет некоторых инвесторов ожидать продолжения ралли цен на сырьё, которое началось ещё прошлым летом.

По мнению некоторых аналитиков, более рискованные активы, вероятно, начнут снижаться в цене, поскольку центральные банки по всему миру сворачивают смягчающую денежно-кредитную политику.

Более высокие процентные ставки могут сделать сырьевые товары менее привлекательными по сравнению с приносящими процентный доход активами, такими как американские казначейские облигации. Другие аналитики считают, что замедление роста экономики Китая и факторы, связанные с предложением, продолжат довлеть над товарно-сырьевыми рынками, которые стали слишком зависимыми от временных факторов.

Также устойчивым остаётся мнение, что признаки усиления инфляции должны оказаться на руку сырьевым товарам, так как многие инвесторы используют сырьевые товары в качестве инструментов хеджирования инфляционных рисков, считая сырьевые товары более надежными активами.

К примеру, некоторые крупные компании, включая Ford Motor Co. и Procter & Gamble Co, уже связали рост цен на сырьевые товары со снижением прибыли или с ухудшением прогнозов по прибыли. В то время как устойчиво низкая инфляция удивляла экономистов последние несколько лет, недавние данные США по занятости свидетельствовали о самом крупном росте заработных плат с 2009 года.