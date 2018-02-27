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Москва, 27.02.2018

СМИ рассказали о планах Apple представить осенью три новых модели iPhone

«Expert Online» 2018

Компания Apple поделилась планами по выпуску осенью 2018 года трех новых моделей iPhone, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с планами компании источники.

Ожидается, что  одна из моделей будет с увеличенным экраном в 6,5 дюйма, а также обновленная версия iPhone X и его бюджетная версия. Отмечается, что новой линейкой смартфонов Apple хочет удовлетворить запрос потребителей на многозадачность и доступность.

Как рассказал собеседник агентства, смартфон с большим по сравнению с другими моделями  экраном  предварительно будет называться D33. Экран новой модели  будет примерно на дюйм больше, чем у iPhone 8 Plus за счет «безрамочного» экрана, хотя сам корпус останется прежних размеров. Ожидается, что он будет иметь разрешение экрана 1242 x 2688, OLED-дисплей, а также будет снабжен функцией «разделенный экран» и технологией Face ID.

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