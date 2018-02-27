Согласно исследованию стартапа Open Listings, специализирующегося на покупке недвижимости, сотрудники пятерки крупнейших IT-компаний, включая Apple, Facebook и Google, вынуждены тратить свыше 28% своих зарплат на оплату жилья рядом с работой. Тяжелее всего в этом плане приходится работникам Apple. Они платят в среднем каждый месяц треть жалованья по закладной на скромный домик в Купертино, где находится штаб-квартира компании.

Для проведения исследования аналитики Open Listings собрали данные по стоимости недвижимости вблизи штаб-квартир IT-гигантов (в пределах 20-минутной досягаемости) за 12 последних месяцев, а также информацию о средних окладах сотрудников этих фирм, после чего вычислили какой процент от них составит 30-летняя 4-процентная закладная на дом.

Меньше всего повезло «яблочникам», потому что в Купертино цена среднего дома составляет 1,16 млн долларов. Это составляет 33% месячного дохода или 5211 долларов в месяц по закладной с учетом налогов на недвижимость.

Проживание вблизи штаб-квартиры Google в Маунтин Вью обходится инженерам компании 32% их ежемесячного дохода или 5619 долларов в месяц. Цена среднего дома составляет ок. 1,24 млн долларов.

Почти столько же – 1,23 млн долларов стоит домик в Менло Парке, где располагается офис Facebook. Фейсбуковцам для того, чтобы жить поблизости от работы, приходится отдавать 29% месячной зарплаты или 5431 доллар в месяц.

Работники Reddit для того, чтобы тратить на дорогу на работу не более 20 минут, отдают за жилье 32% ежемесячного дохода, а Twitter – 30%.

Кстати, в Сан-Франциско считают, что это не так уж и дорого, потому что отдельным горожанам оплата жилья обходится в половину их доходов. С другой стороны, у большинства кредиторов есть негласное правило, согласно которому ежемесячная оплата дома по закладной со всеми остальными расходами не должна превышать 28%. Это значит, что шансы купить собственное жилье поближе к месту работы у сотрудников пятерки крупнейших IT-компаний крайне низки. Приходится или покупать дом вдали от работы, или снимать жилье.

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