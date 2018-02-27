США к 2019 году обгонят Россию по объемам добычи нефти

Как ожидается, США уже в следующем году могут обогнать Россию по объемам добычи нефти и выйти на первое место в мире. С подобным заявлением выступил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

США опередят крупнейшего на сегодня мирового нефтедобытчика - Россию – «точно в следующем году, если не в этом», цитирует Прайм Бирола.

«Рост добычи сланцевой нефти в США очень сильный, темп очень высокий. ... Соединенные Штаты очень скоро станут нефтедобытчиком номер один», - сообщал он.

К ноябрю 2017 года США уже обогнали Саудовскую Аравию по уровню добычи нефти. На тот период объем добычи нефти составлял 10,038 миллиона баррелей в сутки. В то время, как показатели Саудовской Аравии составлял 9,9 миллиона баррелей в сутки. Объемы добычи нефти в России в ноябре прошлого года составляли 10,126 миллиона баррелей в сутки, что на сегодня является максимальным показателем в мире.

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