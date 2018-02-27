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Москва, 28.02.2018

США обвинили РФ в дестабилизации ситуации в Сирии

«Expert Online» 2018

Генерал Джозеф Вотел – глава Центрального командования вооруженных сил США – заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию в Сирии.

По его мнению, в политическом и военном отношении Москва играет роль как поджигателя, так и пожарного, подпитывая напряженность среди всех сторон в Сирии, передаёт Reuters.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия при этом ещё и выступает в качестве арбитра, разрешая споры, «пытаясь подорвать и ослабить позиции каждой партии Сирии».

Напомним, сегодня стало известно, что руководитель Минфина США Стивен Мнучин рассказал журналистам, что его ведомство готовит новые санкции против граждан РФ, которые могут быть введены в течение месяца, то есть, вскоре после президентских выборов.

Военное обозрение. Сирия: Карта военных действий в Сирии, февраль 2018 года

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