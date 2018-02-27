Подписка
Москва, 27.02.2018

США введет новые санкции против РФ в ближайшее время

«Expert Online» 2018

Глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что новые ограничительные меры против России введут в течение 30 дней.

«Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые», — цитирует  Bloomberg высказывание министра в Twitter.

Ранее 23 февраля Мнучин рассказал прессе, что подведомственное ему министерство готовит новые санкции против России, не называя при этом конкретных сроков. Министр повторил, что ограничительные меры связаны с расследованием «вмешательства» России в американские президентские выборы 2016 года, в чем официально обвинили 13 российских граждан и три российские компании.

Последствия американских санкций: Пока не санкции, а призрак санкций

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. МОК решил спасти Крушельницкого
      МОК решил спасти Крушельницкого
    2. Минфин США начал масштабное изъятие долларов с рынков
      Минфин США начал масштабное изъятие долларов с рынков
    3. 1 апреля управляющим компаниям станет не до шуток
      Уже 1 апреля в России может заработать прямая оплата коммунальных услуг поставщикам ресурсов, хотя интрига сохраняется