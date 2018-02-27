США введет новые санкции против РФ в ближайшее время

Глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что новые ограничительные меры против России введут в течение 30 дней.

«Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые», — цитирует Bloomberg высказывание министра в Twitter.

Ранее 23 февраля Мнучин рассказал прессе, что подведомственное ему министерство готовит новые санкции против России, не называя при этом конкретных сроков. Министр повторил, что ограничительные меры связаны с расследованием «вмешательства» России в американские президентские выборы 2016 года, в чем официально обвинили 13 российских граждан и три российские компании.

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