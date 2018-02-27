Стать безработным будет проще, быть — лучше

Законопроект, который позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице, ежегодно устанавливаемые правительством РФ, в ближайшее время будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, — сообщает передает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в министерстве труда и социальной защиты. Законопроект, который дорабатывают эксперты ведомства, упростит также саму процедуре признания граждан безработными и назначения пособия по безработице. Должны поменяться условия назначения пособия и сроки его выплаты, но деталей этих изменений пока нет.

Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью «Российской газете» заявила, что пособия по безработице сегодня из-за их низкого уровня не представляют интереса для людей и не выполняют свою функцию. Люди не видят смысла регистрироваться в службе занятости, собирать бумаги, чтобы получать пособия, на которые невозможно прожить, добавила она. В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей.

По данным Минсоцразвития, на 21 февраля с. г. численность зарегистрированных безработных граждан составила 800 630 человек, годом ранее этот показатель составлял 927 380 человек. За год работодатели заявили в органы службы занятости 1,4 млн вакансий.

Россия в последнее время пытается устранить ряд пробелов в законодательстве, отмечает директор стратегических проектов CAF Group Валентин Островский. Среди них как раз пособие по безработице, составляющее от половины до одной десятой прожиточного минимума. Статистика, демонстрирующая низкий по мировым стандартам уровень безработицы, может радовать глаз, но что стоит за ней в реальности? Что можно купить на 850 рублей? Не следует забывать, что теряя работу и не имея достаточных средств к существованию, граждане начинают задумываться о криминальном пути или уходе в тень. По сути, увеличение пособия по безработице и упрощение процедуры его получения — это нормализация ситуации, ведь Россия согласно Конституции является социальным государством.

С другой стороны, продолжает Валентин Островский, поднятие данного вопроса именно сейчас является частью мер по защите беднейших слоев населения в условиях экономических сложностей. Государство планирует в следующем году введение продовольственных карточек для бедных. Недавно были расширены возможности использования материнского капитала: семьи с низкими доходами получили возможность получать из него ежемесячные выплаты. Увеличение пособия по безработице до уровня, сравнимого с прожиточным минимумом, поможет многим прожить сложный период поиска работы без ощущения кошмара и безнадежности, и потому является весьма актуальной мерой.

В этом направлении уже давно назрела необходимость в изменениях, признает и директор по развитию агентской сети УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский. Поэтому инициативы от правительства, пусть и запоздавшие не на один год, являются очень позитивным шагом в социальной сфере. Их действенность покажет время и техническая сторона вопроса, поскольку инициатива меняет базис, но не затрагивает конечный функционал с его формами, актами и отчетностью.

Конечно, признает эксперт, общие рамки серьезно улучшают имеющийся пакет законов, они сокращают временные и трудовые ресурсы по обработке процедур, но эффективность покажет только опыт их исполнения. Что касается безработицы, то сейчас на рынке труда около 5,2% безработных, из которых только каждый пятый стоит на учете на бирже труда. Основной причиной отказа в постановке на учет является сложность в оформлении и суммы, которые выплачиваются во время нахождения там. Упрощение процедур поможет вывести из тени уже существующим безработным и даст правительству необходимые данные. В стране существует серьезная нехватка рабочей силы (мигранты подтвердят), при этом есть несколько миллионов людей, нигде не работающих, но имеющих навыки и опыт.