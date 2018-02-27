Цены на нефть продолжают снижаться на прогнозе главы МЭА

Днём 27 февраля мировые цены на «чёрное золото» продолжают умеренное падение.

Об этом говорят данные дневных торгов, передаёт «ПРАЙМ». Так стоимость майских контрактов на нефть марки Brent упала до 67,14 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - до 63,70 доллара за баррель.

По мнению экспертов, нефть дешевеет на прогнозе главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола о росте её добычи в США. Согласно его данным, США опередят крупнейшего в мире нефтедобытчика - Россию - уже в следующем году, а возможно даже в этом.

При этом он не ожидает снижения добычи в США и в дальнейшем, в течение следующих 4-5 лет.

Вместе с тем, поддерживать цены на «чёрное золото» продолжает ситуация вокруг закрытия месторождения в Ливии.

Так ещё 24 февраля Национальная нефтяная компания этой страны официально объявила форс-мажор на месторождении «Эль-Филь» в связи с деятельностью на его территории вооруженных группировок.

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