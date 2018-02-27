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Москва, 28.02.2018

У здания Рады митингующие забросали камнями полицейских, есть раненые

«Expert Online» 2018

В центре Киева у здания Верховной Рады Украины в ходе беспорядков пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов.

По самым последним данным, в результате столкновений с радикалами пострадали восемь полицейских, передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на местные СМИ, у одного из пострадавших диагностирован перелом ключицы.

Известно, что митингующие, собравшиеся 27 февраля у здания парламента «незалежной» закидали охраняющих Раду силовиков камнями, покрышками и «коктейлями Молотова».

Депутат Антон Геращенко утверждает, что это была провокация, устроенная сторонниками партии Михаила Саакашвили.

В свою очередь националистическая организация Движение «Освобождение» на своей странице в Facebook сообщила, что под стенами парламента находятся именно ее «активисты из Закарпатья, которые требуют отставки Петра Порошенко», а также председателя Рады Андрея Парубия.

Между тем, по словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, у стен парламента произошла «хорошо спланированная провокация», зачинщики которой "хотели прорваться в Раду и требовали спикера выйти к ним».

Также сообщается, что девять участников беспорядков задержаны. В настоящее время ситуация нормализовалась и контролируется правоохранителями.

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