Учёные нашли способ победить рак

Ученые одного из американских университетов установили, что последовательное нагревание и замораживание (термальная абляция) помогают уничтожать раковые клетки поджелудочной железы.

Данный способ эффективен даже тогда, когда химиотерапия и радиотерапия уже не могут с этим справиться, передаёт сайт MedicalXpress.

В ходе исследования учёные использовали культуры раковых клеток PANC-1 и BxPC-3, которые нагревались до температуры плюс 45-50 градусов или наоборот замораживались до минус 10-20 градусов. При этом они применяли сочетания двух типов тепловой обработки, продолжительность которой составляла 5 минут. После этого исследователи следили за состоянием клеток в течение семи дней.

Опытным путём установлено, что раковые клетки почти полностью погибали в результате некроза при двойной термальной абляции, когда температура сначала поднималась до плюс 48-50 градусов, а затем опускалась до минус 25 градусов. Теперь ученые планируют выяснить, насколько эффективно обратное действие, когда клетки сначала замораживают, а потом нагревают.

Как известно, рак поджелудочной железы является одной из самых смертоносных форм злокачественных опухолей. 95 % всех заболевших умирают из-за отсутствия эффективного лечения, поскольку даже у прооперированных пациентов часто возникает рецидив.

Обычные же методы лечения являются неэффективными, а перспективные комбинированные препараты оказывают сильное токсическое воздействие. Поэтому открытие американских учёных может стать настоящим прорывом в борьбе с этим смертельным недугом.