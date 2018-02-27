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Москва, 28.02.2018

Украина возобновила импорт газа из Европы

«Expert Online» 2018

Юрий Витренко – главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» – заявил, что компания возобновила импорт природного газа из стран Евросоюза. При этом уточняется, что импорт голубого топлива возобновлён из Словакии и Венгрии, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ.

По словам Ветренко, данные поставки не повлияют на ценовое предложение «Нафтогаза» промышленности на март текущего года.

Напомним, «Нафтогаз» прекратил поставки газа из ЕС в начале февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» в 2018 году может вновь столкнуться с риском невыполнения принципа take-or-pay (обязательного отбора) по контракту с «Газпромом».

Отмечалось, что произойти это может из-за того, что поставки на Украину начнутся не раньше марта, что не позволит «Нафтогазу» отобрать положенные четыре млрд кубометров в год.

«Нафтогаз Украины» – государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. Полное наименование — национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз Украины» является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая совершает полный цикл операций по разведке месторождений, эксплуатационного и разведывательного бурения, транспортирования и хранения нефти и газа, транспортирования природного и сжиженного газа потребителям.

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