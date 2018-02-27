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Москва, 28.02.2018

В Раде рассказали о подготовленном Украиной «жестком» ответе России

«Expert Online» 2018

В новом законопроекте о национальной безопасности Украины будет прописано, что Россия является угрозой для «незалежной».

Об этом рассказал заместитель главы фракции «Народный фронт» Юрий Береза, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По его словам, этот документ «полностью меняет всю философию и сознание».

«Впервые будет четко указано, что страна на востоке — главная угроза Украины», - подчеркнул парламентарий.

При этом он подчеркнул, что в окончательной версии законопроекта будет достаточно много жестких норм.

В свою очередь другой заместитель главы «Народного фронта», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук считает, что закон «существенно усилит сектор безопасности».

Он убеждён, что стандарты НАТО станут не просто красивыми словами.

«Это будет предполагать, как увеличение финансирования на оборону, так и поэтапную модернизацию вооружения. В том числе это касается производства украинского оружия и военной техники в соответствии со стандартами альянса», — резюмировал он.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Пётр Порошенко в срочном порядке внёс в Верховную Раду законопроект о национальной безопасности.

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