Виды и способы приготовления кофе

Заваривание кофе может выполняться с использованием большого количества разных способов – от очень простых до весьма сложных. При этом все методы изготовления кофе основаны на использовании одного и того же принципа – применение нагретой воды для экстракции из молотых зерен кафеола (природного эфирного масла, придающего напитку уникальный вкус и оригинальный аромат).

Ниже приведены несколько наиболее распространенных методов изготовления кофе.

Кофейник

Это простейший метод заварки кофе. В настоящее время он не пользуется особой популярностью, однако подходит в тех случаях, когда для применения других методов нет достаточного времени. Процесс изготовления состоит в заливке кипятком кофейных зерен грубого помола.

Кофе по-арабски или по-турецки

До появления современных технологий почти во всех странах для изготовления кофе применялся метод, придуманный арабами: напиток варили в джезвах (турках). Эти луженые изнутри компактные сосуды с длинной ручкой повсеместно используются и поныне. Процесс приготовления напитка таким методом состоит в заливке очень мелко молотых зерен холодной водой (из расчета полстакана воды на семь-десять граммов порошка) и нагревании на слабом огне без доведения до кипения. Когда пена начинает подниматься, турку убирают с огня и разливают напиток по чашкам без процеживания. Основное отличие восточных рецептов от остальных заключается в трехкратном доведении кофе до кипения. Готовый напиток пьют маленькими глотками, запивая холодной кипяченой водой, что позволяет в полной мере ощутить его великолепный вкус.

Приготовление кофе возможно также с использованием различного вида кофефарок, ознакомится с видами которым можно на сайте https://www.linlin.in.th/.

Фильтрация

Для изготовления напитка таким методом используется капельная кофеварка, в которой вода по одной капле просачивается сквозь фильтр с молотыми кофейными зернами. Нагревательный элемент этих приборов рассчитан на регулировку температуры воды и времени заваривания (оптимальная продолжительность составляет четыре-шесть минут). Процесс изготовления напитка начинается с засыпания кофейных зерен среднего помола в конус многоразового использования или одноразовый фильтр из бумаги. Затем на него сверху подается нагретая вода. Полученный спустя три минуты кофе имеет мягкий вкус с еле ощутимой кислинкой. Использование мелко молотых кофейных зерен недопустимо, поскольку вода будет контактировать с ними чересчур долго, и вкус готового напитка получится горьким. Помимо этого, недопустимо оставление кофе горячим в таких приборах дольше чем на тридцать минут, в противном случае он будет иметь неприятный привкус.

Поршневой способ

Одним из самых простых методов изготовления кофе является использование поршневой кофеварки без помощи электричества и специальных механизмов, иначе называемой френч-прессом. Это узкий высокий сосуд из стекла, в котором имеется присоединенный к крышке поршень. Процесс изготовления напитка таким методом начинается с нагревания сосуда. Затем на его дно насыпают кофейные зерна грубого помола, после чего заливают их нагретой водой. Спустя три-пять минут жидкость отделяют от гущи при помощи поршня. Этот метод дает возможность обеспечить максимальное извлечение аромата из молотых зерен. Его единственный изъян заключается в том, что френч-пресс не способен сохранять тепло в течение продолжительного времени, поэтому готовый напиток необходимо выпивать немедленно.

Использование гейзерной кофеварки

Существуют разные модели кофеварок гейзерного типа, но все они действуют на основе одного и того же принципа – кофейные зерна крупного помола завариваются посредством подачи нагретой воды или пара сквозь них. Такое устройство включает в себя три секции. Нижняя используется для размещения воды, средняя, имеющая вид сетчатого фильтра, – для размещения кофейных молотых зерен, верхняя – для готового напитка, который конденсируется через отходящую от средней секции узкую трубку. После закипания находящейся в нижнем контейнере воды (при нагревании на плите или с использованием электронагревателя) давление в нем увеличивается, и кипяток поступает вверх через гейзер в резервуар с молотыми кофейными зернами, после чего оказывается в верхней секции. Одно из преимуществ гейзерной кофеварки заключается в том, что вся кофейная гуща сохраняется в средней секции.

Использование компрессионной кофеварки

Принцип действия таких устройств, иначе называемых кофе-машинами эспрессо, базируется на однократной подаче пара сквозь мелко молотые зерна кофе под высоким давлением. Хороший эспрессо стоит дорого, поскольку для максимально полного извлечения из кофейных зерен всех ароматов необходимо большое давление. Это значительно усложняет конструкцию прибора. На изготовление одной чашки напитка при помощи домашних кофе-машин уходит всего тридцать секунд. Для этого достаточно всего лишь нажать одну кнопку.