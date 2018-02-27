Wintershall в 2017 году профинансировала «Северный поток-2» на 324 млн евро

В 2017 году немецкая компания Wintershall, которая является дочерним предприятием концерна BASF, предоставила Nord Stream 2 AG – оператору газопровода «Северный поток-2» – финансирование в размере 324 млн евро, передаёт «ПРАЙМ» со ссылкой на отчет BASF.

Кроме того, отмечается, что австрийская OMV в 2017 году предоставила Nord Stream 2,324 млн евро.

Напомним, Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта «Северный поток-2», общая стоимость которого составляет 9,5 млрд евро. Её единственным акционером является «Газпром».

В свою очередь европейские партнёры, среди которых Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, обязались профинансировать «Северный поток-2» суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждая. «Газпром» при этом предоставит другую половину средств — 4,75 млрд евро.

Как известно, в РФ Wintershall совместно с «Газпромом» разрабатывает первый, четвертый и пятый участки ачимовских залежей Уренгойского месторождения, Южно-Русское месторождение, владеет акциями Nord Stream 2 AG и непосредственно участвует в проекте «Северный поток-2».

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